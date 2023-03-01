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العثور على جثة سيدة فى التجمع.. والتحريات: جرعة مخدرات سبب الوفاة

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:24 م
العثور على جثة سيدة فى التجمع.. والتحريات: جرعة مخدرات سبب الوفاة متهم
كتب عبد الرحمن سيد

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عثر رجال مباحث القاهرة على جثة سيدة فى حالة تعفن بأحد الشقق السكنية فى التجمع، ودلت التحريات بالعثور على مخدرات بجوارها ليرجح وفاتها بسبب جرعة زائدة للمخدارت، ونقلتها سيارة إسعاف إلى المشرحة. 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشقق السكنية في التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى حالة تعفن بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
 
واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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