عاطلان يعترفان بتحويل شقة لمخزن مواد مخدرة فى شبرا.. اعرف التفاصيل

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، وبحوزتهما 4 كيلو من مخدر الإستروكس فى شبرا، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما حولا مسكن أحدهما إلى مخزن للمواد المخدرة، خاصة مخدر الإستروكس، وذكرا أنهما يستخدمان بعض الأدوات فى تعبئة المخدر، تمهيدا لترويجه بين عملائهما.

أضافا أن السلاح النارى المضبوط بحوزتهما يستخدمانه فى الدفاع خلال ترويج المضبوطات بين المتعاطين، كما اعترفا بحيازة مبلغ مالى من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأرشد المتهمان عن مصدر الحصول على المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات ضباط مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تورط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - كمية لمخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه" – 4 هواتف محمول – مبلغ مالى – الأدوات المستخدمة فى تعبئة المادة المخدرة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.