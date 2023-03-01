الصحة: الشهادة الصحية لفحص المقبلين على الزواج شرط أساسى لإتمامه

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الشهادة الصحية لفحص المقبلين على الزواج شرط أساسى لإتمامه، مع تأمينها ودعمها بـ"QRcode" لمنع تزويرها أو التلاعب فيها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة إجراء فحص شامل للمقبلين على الزواج، لضمان جيل سليم خالٍ من الأمراض.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة الخاصة بفحص المقبلين على الزواج تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وتطوير وحد لرعاية الأولية، حيث تم استحداث خدمات فحص ما قبل الزواج، لتشمل حزمة من الفحوصات الطبية إلى جانب المشورة التثقيفية للمقبلين على الزواج، بهدف تنمية الأسرة المصرية والاهتمام بصحة المرأة والارتقاء بجودة حياة المواطن، وإعداد جيل صحى خال من الأمراض مع رفع الوعى المجتمعى.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة هدفها فى المقام الأول الاطمئنان على صحة المقبلين على الزواج، ورسم خريطة صحية للأمراض المعدية، وتقليل العبء المالى والاجتماعى عن عاتق الأسر المصرية نتيجة الاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المعدية وغير السارية.

وتابع: "المبادرة تقدم خدمات العلاج إلى جانب الكشف الطبى المبكر من خلال برامج علاجية ذات استدامة، والتى ستسهم فى رسم الاحتياجات الصحية للمنظومة الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل، والتأكد من خلو مصر من الأمراض المعدية والوراثية المنتقلة عن طريق الزواج، مع خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وستقضى المبادرة بشكل نهائى على التلاعب فى الشهادات الصحية اللازمة لإتمام عقد الزواج".