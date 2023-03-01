وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرئيس العراقي التقى في قصر زوغولبا الرئاسي في العاصمة الأذربيجانية باكو الرئيس الأذري إلهام علييف".



وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وأذربيجان والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها وتطويرها، حيث أكد الرئيس أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة وبما يخدم مصالح البلدين.



وأوضح رشيد أن العراق وبعد تجاوزه لعديد من التحديات وتشكيل الحكومة، يعيش حالة من الاستقرار المتميز على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأشار إلى جهودٍ لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات في إطار متكامل يهدف إلى تأهيل البنى التحتية في البلاد والنهوض بواقعها الاقتصادي بشكل عام، وإلى حجم الفرص الاستثمارية التي ستتحقق بعد إقرار الموازنة.



ولفت الرئيس العراقى إلى أن العراق تغيّر نحو الأفضل وهو أحد مؤسسي الأمم المتحدة وعلاقاته الخارجية ممتازة وقد قام بوساطات مهمة على المستوى الإقليمي لتقريب وجهات النظر، مؤكداً جدية الحكومة الحالية في تحقيق الاستقرار الشامل ودعم غالبية الدول العربية استعادة العراق لدوره المحوري".



وأشار رشيد إلى أهمية تشجيع رجال الأعمال للاستثمار، مطالباً برفع حظر التأشيرة عن العراقيين، كما عبر عن تمنياته بالنجاح لقمة حركة عدم الانحياز التي تستضيفها باكو".



من جانبه، اكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن زيارة الرئيس رشيد تشكل فرصة لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتعضيدها بين البلدين على مستويات عدة، موضحا دور حركة عدم الانحياز وتأثيرها في العالم والخطط المستقبلية لإنشاء ممثليه لها في نيويورك"، مشيراً إلى "حرص بلاده على توسيع رقعة التعاون والتنسيق مع العراق سيما في نواحي العمل والبناء والصناعات، وأن هناك فرصا لتوسيع العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر وبما يحقق تطلعات الشعبين في التقدم والرفاه".

وأعرب الرئيس الآذرى، بحسب البيان،" عن أمله بأن يتم اعتماد الشهادات الممنوحة للطلبة العراقيين الذين ينالون شهاداتهم من أذربيجان".