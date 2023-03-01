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التعليم العالى تعلن تعيين قيادات جديدة بالجامعات المصرية

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:45 ص
التعليم العالى تعلن تعيين قيادات جديدة بالجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيسًا لجامعة المنيا.
• الدكتور عثمان محمد عثمان إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة العريش.
• الدكتور  محمد توفيق محمد إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة سوهاج.
• الدكتور  إبراهيم محمد يوسف سليم، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات.
• الدكتورة  دينا محمد علي أبو المعاطي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة قناة السويس.
 
 

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