التعليم العالى تعلن تعيين قيادات جديدة بالجامعات المصرية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:• الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيسًا لجامعة المنيا.
• الدكتور عثمان محمد عثمان إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة العريش.
• الدكتور محمد توفيق محمد إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة سوهاج.
• الدكتور إبراهيم محمد يوسف سليم، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات.
• الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة قناة السويس.
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