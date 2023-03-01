التجهيز لتنفيذ مشروع مدفن صحى فى مركز الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء لجنة فنية متخصصة برئاسة سكرتير عام المحافظة لتفقد موقع تم تحديده مسبقا لتنفيذ مشروع مدفن صحى أمن.

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد فى بيان، أن اللجنة ترأسها "أسامة الغندور" سكرتير عام المحافظة، واستقبلها "سعيد عرادة" رئيس المدينة، وتوجهت لقرية "الزوارعة"، برفقة "صالح ابو هولي"سكرتير المدينة، وتم تفقد الموقع المخصص من قبل المحافظة لإنشاء المدفن الصحى لخدمة مدينة الشيخ زويد ورفح.

أكد سكرتير عام المحافظة أن المكان المخصص مطابق للمواصفات، وملائم بيئياً وخارج الكتلة السكانية ويخدم الأجيال الحالية، والأجيال القادمة.

وضمت اللجنة 17 عضواً من وزارة التنمية المحليّة، ووزارة البيئة وكافة جهات الإختصاص، ومقاول المشروع، وإدارة شئون البيئة، ووحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أن "سعيد عرادة" رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد تفقد سير العمل بالمشروعات الجارية بقرية ابو العراج بحضور "حسين اسبيتان" رئيس القرية، وعدداً من سكانها.

وأوضح بيان مجلس مدينة الشيخ زويد، أن المشروعات هى إعادة تأهيل مدرسة أبوالعراج للتعليم الاساسى، والوحدة المحلية لقرية أبوالعراج، وتغيير خطوط الإتصالات وتركيب كابلات الفيبر لتحسين أداء خدمة الاتصالات والأنترنت، وموقع تم تخصيصه لإنشاء محطتى تحلية مياه بقريتى أبو العراج ، والجورة، لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

وسبق واعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، ان سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد تفقد محطات تحلية المياة التى سيتم افتتاحها قريباً لخدمة أهالى الشيخ زويد وهى مشروع محطة تحلية المياه بقرية قبر عمير والقرى المجاورة، ومشروع محطة تحلية قرية الظهير، والقرى المجاورة.

وقال رئيس مدينة الشيخ زويد أن العمل يتم طبقاً للخطة المقررة والتنفيذ قارب على الإنتهاء وسيتم الإفتتاح قريباً بحضور محافظ شمال سيناء، لافتا ان محطة التحلية بقرية الظهير والقرى المجاورة ومحطة التحلية بقرية قبر عمير والقرى المجاورة تبلغ السعة الإنتاجية لكل منهما 240 متر مكعب يومى، وهى لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وتشهد مدينة الشيخ زويد تنفيذ مشروعات جديدة فى مجال شق الطرق وإنشاء محاور، كما تم افتتاح محطة كهرباء الشلاق بالشيخ زويد، والتي تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول لإضافة 600 ميجا وات للكهرباء، وتستهدف تغذية مدينتي الشيخ زويد ورفح.