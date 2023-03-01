البحرية التايوانية تزود أسطولها بـ 10طرادات من طراز "توه شيانج" بحلول عام 2026

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنه سيتم تزويد سلاح البحرية بـ 10 طرادات من طراز (توه شيانج Tuo Chiang) بحلول عام 2026.

وأشارت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة (تايوان نيوز) المحلية، الثلاثاء - إلى أنه من المتوقع إطلاق ثلاث طرادات قبل نهاية عام 2023، لافتة إلى أن وزارة الدفاع الوطني ستبدأ ببناء أسطول من ثماني فرقاطات خفيفة اعتبارًا من الشهر المقبل، وكان من المتوقع في الأصل أن تزن كل سفينة حوالي 4500 طن، وسوف تزن الآن 1500-2500 طن.

وأكدت أن الجيل الجديد من الفرقاطات الخفيفة سيكون مسؤولاً عن الاستطلاع والدوريات في مضيق تايوان، والنقل، والمرافقة إلى الجزر الخارجية للدولة كما سيتم تكليفهم بالحفاظ على سلامة خطوط الاتصال البحرية وحماية حقوق الصيد في تايوان.

يذكر أن تايوان تتمتع حالياً بحكم ذاتي على الرغم من أن (بكين) تعدها إقليما متمردا على سلطة الصين الشعبية الكبرى ولا يجب أن تتمتع بأي نوع من الاستقلال.. كما تدهورت العلاقات بين الصين وتايوان منذ تسلم "تساي إينج ون" رئاسة تايوان في عام 2016.. وكثفت (بكين) من الضغوطات العسكرية والدبلوماسية، ونفذت تدريبات جوية وبحرية حول الجزيرة، وأقنعت بعض الأقاليم التي تدعم تايوان بالتوقف عن ذلك.