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انتشال جثة عامل من داخل بئر وأمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:14 م
انتشال جثة عامل من داخل بئر وأمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة إسعاف -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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انتشلت قوات من الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، جثة عامل من بئر مياه على الطريق الصحراوي " قنا_سوهاج"، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة عامل داخل بئر مياه بالقرب من الطريق الصحراوي "قنا_سوهاج"، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية والإنقاذ، وتم انتشال جثة الشاب، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة والبحث في مكان الواقعة عن آخرين.
 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وجاري التحقيق في الواقعة.


الحماية المدنية

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