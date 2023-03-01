إزالة تعديات وحملات نظافة فى مطوبس بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة ومركز مطوبس عدد من الحملات، منها حملات نظافة وإزالة تعديات على أراضى الدولة، والأراضي الزراعية، إضافة لعقد اجتماع لبدء مجموعات التقوية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة شدة خشبية على الأرض الزراعية على مساحة 150 مترا بعزبة نوفل، التابعة لبنى بكار، كما تم إزالة مبانى بالطوب الأبيض على طريق أبو دنيا، كما شهدت مدينة ومركز مطوبس عدد من حملات النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة، وازالة الإشغالات.