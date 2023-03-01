اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 08:12 م
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إزالة تعديات وحملات نظافة فى مطوبس بكفر الشيخ

الأربعاء، 01 مارس 2023 07:01 م
إزالة تعديات وحملات نظافة فى مطوبس بكفر الشيخ إزالة شدة خشبية عن أرض زراعية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدينة ومركز مطوبس عدد من الحملات، منها حملات نظافة وإزالة تعديات على أراضى الدولة، والأراضي الزراعية، إضافة لعقد اجتماع لبدء مجموعات التقوية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة شدة خشبية على الأرض الزراعية على مساحة 150 مترا بعزبة نوفل، التابعة لبنى بكار، كما تم إزالة مبانى بالطوب الأبيض على طريق أبو دنيا، كما شهدت مدينة ومركز مطوبس عدد من حملات النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة، وازالة الإشغالات.


كفر الشيخ

تفعيل مجموعات التقوية

مدارس مطوبس

إزالة حالات تعدي على الاراضي الزراعية



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