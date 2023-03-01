اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 01:47 م
أكرم القصاص
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إنقاذ 143 شخصا بعد جنوح سفينة ركاب فى الفلبين

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:41 م
إنقاذ 143 شخصا بعد جنوح سفينة ركاب فى الفلبين حرس السواحل الفلبيني
أ ش أ

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أعلن حرس السواحل الفلبيني، اليوم الأربعاء، إنقاذ نحو 143 شخصا عقب جنوح سفينة ركاب قبالة مقاطعة "بوهول".


وأضاف الحرس - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه استجاب لاستغاثة من السفينة عقب جنوحها في منطقة "تاليبون" بمقاطعة "بوهول"، مشيرا إلى أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع تسرب للنفط عقب الحادث.


وأشارت القناة إلى أن 87 راكبا كانوا على متن السفينة بالإضافة إلى 54 من أفراد طاقمها واثنين من مسئولي حرس السواحل، مضيفة أنه كان يوجد أيضا بضائع على متنها.


الفلبين

حرس السواحل الفلبيني

جنوح سفينة فى الفلبين

تسرب للنفط



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