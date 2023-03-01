إطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة السبت المقبل

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، مشيرا إلى إتمام الاستعدادات لانطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2023 لتحصين الماشيه من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية.

وأوضح مدير البيطرى سيتم تدشين الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية يوم السبت 4 مارس المقبل من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة فى أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

من جانبها، وجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربى الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة فى أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق، كما وجهت نائب محافظ البحيرة مسئولى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

يذكر أن مديرية الطب البيطرى قد قامت بحملة مكبرة لتحصين الماشية ضد الأمراض الوقائية وأسفرت تلك الحملة عن تحصين اكثر من 369 ألف رأس ماشية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الاغنام وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة بمراكز المحافظة المختلفة.