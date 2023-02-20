لجان حماية مكثفة وتحصين للمواشي فى أسواق إسنا وأرمنت الأسبوعية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، عن إستمرار رجال الطب البيطرى فى حماية الثروة الحيوانية داخل الأسواق الأسبوعية المختلفة وذلك بتحصين الماضية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، تزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد المرض، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه إستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كل فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، فقد تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية، تحت إشراف الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، ورئاسة الأطباء الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، والدكتور محمد أحمد مدنى رئيس قسم التأمين على الثروة الحيوانية بإدارة أرمنت البيطرية، حيث تم المرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت.

وقامت اللجنة بسوق أرمنت بعمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، وذلك تزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد المرض، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذا المرض الوبائي، وتوعيتهم بخطورة مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام وما يسببه المرض من خسائر إقتصادية بالغة فى الثروة الحيوانية، وكذلك تعريفهم بالمرض من حيث أعراضه وطرق نقله ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية والمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

وأكد مدير بيطرى الأقصر، أنه تم أيضاً مواصلة اللجان الطبية البيطرية للمرور على سوق إسنا للماشية، بقيادة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور وليد نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بقيادة الدكتور فتحى سلمى، بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر كافة مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية التعاون مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها.