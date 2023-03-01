إصابة 3 طلاب صدمهم توك توك فى حادث سير ببنى سويف

أصيب 3 طلاب، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمهم توك توك بطريق قرية الحمام بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 طلاب بعد أن صدمهم "توك توك" بطريق قرية الحمام بمركز ناصر شمال المحافظة وتم التوجيه على الفور بسرعة نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى فرحة سمير محمد 15 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وزين خالد فهيم 16 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم، وفاطمة سمير محمد 13 سنة مصابة بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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