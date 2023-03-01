إصابة 3 طلاب صدمهم توك توك فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 طلاب، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمهم توك توك بطريق قرية الحمام بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.