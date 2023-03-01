إزالة 444 إعلانا مخالفا ورفع 28 ألف طن مخلفات بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة، تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجى للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الاعلانات برئاسة مها أبو الخير حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة 444 إعلانا مخالفا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

هذا وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية اول بأول، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وفى هذا الصدد؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الاحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية.

وقامت الشركة برفع 28 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 103 ألف كيلو من المخلفات الطبية الخطرة، خلال أسبوع، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.