أولى جلسات تحكيم مهرجان إبداع مراكز الشباب في الموسم الرابع بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أولى جلسات تحكيم مهرجان إبداع مراكز الشباب، الموسم الرابع لمجال الفنون الشعبية " فرقة الفن الشعبي" من مركز شباب الكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا، اليوم، الأربعاء، ضمن برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان يشمل ثلاث عشرة مجال متنوع كالشعر والأفلام القصيرة والألعاب الإلكترونية والتعليق الرياضي والدوري الثقافي والعروض المسرحية والفنون الشعبية والموسيقي، والغناء جماعي وفردي والفنون التشكيلية، والحرف التراثية والأشغال الفنية والموال الشعبي والإنشاد والترانيم والفرق الموسيقية الباند.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب بها شباب لديهم قدرات وطاقات بناءه ومواهب متعددة ترقى أن تكون في الصدارة في المجالات كافة ووجه بتسهيل كافة الإجراءات لتشجيع الشباب على المشاركة في المهرجان وكافة الأنشطة الشبابية والرياضية.

قام بالتحكيم إبراهيم عبد المقصود مصمم، ومخرج استعراضات بوزارة الثقافة، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.