أمريكا تحذر بكين من تزويد روسيا بأسلحة.. وبلينكن يهدد بفرض عقوبات

كتبت: نهال أبو السعود

حذر انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الصين بشان تزويد روسيا بأسلحة فتاكة قد تستخدمها في الحرب الأوكرانية في الوقت الذي يشتد فيه القتال بين الطرفين حول مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، كما أشار بلينكن الى ان بلاده من المحتمل ان تفرض عقوبات على أفراد أو شركات صينية إذا ثبت تورط أي منهم في تزويد موسكو بأسلحة من الممكن استخدامها في الصراع الحالي مع أوكرانيا.

وبحسب واشنطن بوست، تحذير وزير الخارجية الأمريكية اتسم بالغموض حيث لم يوضح طبيعة العواقب التي سوف تواجهها الصين في حالة توفير مثل هذه الأسلحة لروسيا، إلا أنه أوضح أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ رد فعل تجاه الصين إذا قامت بتزويد موسكو بهذه الأسلحة.

تاتي التحذيرات في وقت يقوم فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بزيارة للصين تستمر لمدة ثلاثة أيام، والتي من المتوقع أن يجري خلالها لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقالت الصحيفة إن خطاب بلينكن جاء في الوقت الذي تزداد حدة القتال بين الجانبين الروسي والأوكراني حول مدينة باخموت في محاولة من جانب موسكو للسيطرة على المدينة من خلال نشر وحدات إضافية من مجموعة فاجنر لكسر صفوف المقاومة الأوكرانية بالتزامن مع موقف امين عام حلف الناتو الذي عبر فيه عن تاييد انضمام أوكرانيا لعضوية التحالف الدولي مشيرا الى ان الدول الأعضاء يعملون في الوقت الحالي على تعزيز قدرات أوكرانيا للدفاع عن نفسها امام روسيا.