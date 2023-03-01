أفضل وقت والطريقة الصحيحة لتناول خل التفاح فى رحلة إنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

خل التفاح، هو مشروب رائع لكل من هم في رحلة إنقاص الوزن، يأتي المشروب مليئًا بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في تحفيز معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي تعزيز وزيادة فقدان الوزن.

ولكن، هناك دائمًا إرشادات معينة يجب على المرء اتباعها عند التفكير في إضافة شيء ما إلى نظامه الغذائي لفقدان الوزن، يمكن الاستمتاع بالفوائد الصحيحة لأحد المكونات عندما يتم تناوله بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب.

متى يجب أن تشرب خل التفاح؟

الوقت المناسب لشرب خل التفاح، خاصة عندما تكون في رحلة إنقاص الوزن، هو قبل تناول الوجبة مباشرة، ليس أول شيء في الصباح ولا آخر شيء في الليل، يجب على الشخص أن يستهلك خل التفاح قبل الوجبات من أجل إنقاص الوزن.

لماذا يجب شرب خل التفاح قبل الوجبات؟



وفقا لموقع " everydayhealth"، يمكن أن يساعد شرب خل التفاح قبل الوجبات على الشعور بالشبع، بطريقة ما يمنعهم من الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يساعد في تكسير النشويات التي تتناولها بعد شربها، ومع ذلك ، هناك أيضًا طريقة صحيحة لشرب هذه الجرعة.

ما هي الطريقة الصحيحة لشرب خل التفاح؟



إذا كنت تخطط لإضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي، فتأكد من مراعاة نقطة مهمة واحدة - لا تشرب خل التفاح أبدًا دون تخفيفه فى كوب من الماء لأن عند تناوله بمفرده ، يمكن أن يتلف المريء والأسنان.

ما مقدار خل التفاح الذي يجب أن يستهلكه المرء يوميًا؟



شيء آخر مهم يجب مراعاته عند التخطيط لإضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي اليومي هو فهم الكمية المناسبة التي يجب أن تستهلكها، وفقًا للخبراء ، فإن شرب 15 مليلترًا أو ملعقة كبيرة من خل التفاح كافٍ للشخص للحصول على فوائده الصحية المحتملة.