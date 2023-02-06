دراسة تكشف السبب العلمى وراء إدمان تناول رقائق البطاطس والآيس كريم

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة السبب العلمي الذى يجعلك ترغب في الإفراط في تناول أطعمة مثل رقائق البطاطس الآيس كريم والمقرمشات، حيث وجد الباحثون أن هذه الأطعمة يمكن أن تعزز الشهية عن طريق الجمع بين الملح والدهون والسكر، لذا إذا كنت تحاول خفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن، فاحذر من هذه الأطعمة التي تحفز رغبة الدماغ في تناول المزيد، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

ووفقًا للباحثين من المعاهد الأمريكية للصحة (NIH) وجامعة كانساس بالولايات المتحدة، تحفز الأطعمة شديدة الاستساغة بشكل مصطنع الرغبة الشديدة (وربما الإدمان) عن طريق تحفيز الشهية بمزيج من الدهون والسكر والملح.

هذه التوليفات فريدة من نوعها لأنها نادرًا ما توجد في الأطعمة الكاملة التي تحدث بشكل طبيعي مثل المنتجات أو الحبوب ، وغالبًا ما تظهر في الأطعمة فائقة المعالجة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والكعك والآيس كريم التي تجبرنا على الاستمرار في تناول الطعام وقد تكون مرتبطة بزيادة الوزن والدهون.

نظر فريق البحث في بيانات من 2700 وجبة تناولها 35 مشاركًا بالغًا في دراسات غذائية سابقة للمعاهد الوطنية للصحة.

ووجدوا أنه كلما تم تضمين المزيد من هذه الأطعمة في الوجبة، كلما زاد عدد السعرات الحرارية التي يميل المشاركون إلى تناولها بشكل عام، وفقًا لموجز البحث الذي نُشر في مجلة Nature Food.

كان الارتباط بين هذه الأطعمة والاستهلاك العالي من السعرات الحرارية صحيحًا سواء كان باقي النظام الغذائي قليل الدسم أو منخفض الكربوهيدرات، وبغض النظر عن كمية الأطعمة المصنعة التي تناولوها بشكل عام، مما يشير إلى عدم وجود نمط أكل معين.



وأظهرت أبحاث سابقة للمعاهد الوطنية للصحة أن الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام - وجدت دراسة أجراها نفس الباحثين أن الأشخاص تناولوا ما معدله 500 سعر حراري إضافي يوميًا في نظام غذائي عالي المعالجة، مقارنة بنظام غذائي كامل الأطعمة.

على الرغم من أن جاذبية هذه الأطعمة يمكن أن تساعد في تفسير سبب سهولة الإفراط في تناولها، إلا أن الباحثين لا يزالون لا يفهمون هذه الظاهرة تمامًا.



نظرية أخرى، بناءً على أدلة سابقة أخرى، هي أن نقص البروتين والألياف في الأطعمة المصنعة يمكن أن يساهم في زيادة الشهية.

لكن الباحثين في أحدث دراسة تفاجأوا عندما وجدوا أن البروتين، الذي عادة ما يزيد الشعور بالشبع بعد الوجبات، لا يبدو أنه يخفف من تأثير هذه الأطعمة في الوجبة، وفي الواقع، يبدو أنه يجعل الناس يأكلون أكثر هذا مخالف للنصائح الشائعة لفقدان الوزن بإضافة المزيد من البروتين، واتجاه الأطعمة المصنعة عالية البروتين المُعلن عنها كبدائل صحية.

العوامل الأخرى التي أثرت في كمية الطعام التي تناولها المشاركون كانت سرعة الأكل وكثافة السعرات الحرارية: يميل الناس إلى تناول المزيد إذا أكلوا بسرعة، وأيضًا إذا تناولوا الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لكل جزء، مثل الجبن أو اللحوم أو المعجنات.