أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 1-3-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1-3-2023.



إيقاف تداول 10 أسهم أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والدولية للأسمدة والكيماويات، واسيك للتعدين-اسكوم، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 666.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.81%، والعرب على 10.74%، واستحوذت المؤسسات على 32.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49 مليون جنيه، 129.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، 126.6 ألف جنيه، 129.2 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20291 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 7055 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4546 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3501 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1250 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.44%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.723 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.05%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.303 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.21%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.157 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.53%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 2.031 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.287 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.59%.

- حق اكتتاب شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات-2 بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.71%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 31.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.27%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 44.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.02%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.99%.