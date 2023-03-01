أستاذ زراعة لـ"إكسترا نيوز": الدولة أنفقت 1.1 تريليون جنيه لإقامة مشروعات بالصعيد

الأمير نصرى

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى: "إن الدولة المصرية حققت إنجازا فى شتى المجالات، خاصة فى المجال الزراعى"، مشيرا إلى أن مشروع المليون ونصف مليون فدان يوجد فى 17 موقعا فى 8 محافظات، لكن 65% منه تقع فى محافظات الصعيد الفيوم والمنيا والجيزة وقنا وأسوان والوادى الجديد".

وأكد أشرف كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن محافظات الصعيد كانت مهمشة بشكل كبير، لكن تم إنفاق 1.1 تريليون جنيه بشتى المشروعات فى الصعيد بدءا فى عام 2014، حيث تم افتتاح مشروعات ضخمة فى إطار مبادرة حياة كريمة ليستهدف تطوير الريف المصرى، وتم افتتاح قرى نموذجية منها قرية أم دومة بسوهاج، ومشروعات مستلزمات الإنتاج الزراعية.

وأشار أشرف كمال إلى أن الرئيس السيسى خصص أسبوعا للصعيد قام خلاله بافتتاح مشروعات كبرى منها مجمع صناعى بالمطاهرة بالمنيا، وبالبغدادى بالأقصر، لافتا إلى أنها مجمعات زراعية صناعية لأنها تضم صناعات غذائية وكثير من المشروعات.