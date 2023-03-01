أجواء حارة وشبورة وأتربة عالقة.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 1 مارس حتى الإثنين المقبل 6 مارس 2023، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية و جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:



- الأربعاء 1 مارس : شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أتربة عالقة نهارا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة



- الخميس 2 مارس: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة



- الجمعة 3 مارس: اعتبارا من الجمعة انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا



- من الجمعة 3 مارس إلى الأحد 5 مارس: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة