71 محضرا لمتعدين على شبكتى الصرف الصحى ومياه الشرب بالإبراهيمية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، تحرير 71 مخالفة لمتعدين علي شبكتي الصرف الصحي ومياه الشرب بمركز الإبراهيمى، وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وأوضح عامر، أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية للمرور والتفتيش على المشتركين بشوارع ( بورسعيد - الجمهورية - أحمد عرابي ) ومساكن سوق الخميس وشارع الحرية ومنطقة الصاغة، وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 30 محضر تعدي على شبكات الصرف الصحي، تحرير 25 محضر تعدي على شبكات مياه الشرب، تحرير 16 محضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.



وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن 125.