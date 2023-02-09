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25 فبراير.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد الجمعية العمومية العادية

الخميس، 09 فبراير 2023 08:04 م
25 فبراير.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد الجمعية العمومية العادية نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تعقد نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، الجمعية العمومية العادية، يوم السبت 25 فبراير الساعة الثانية عصرا، وتدعوا النقابة أعضاءها الحضور بمقر النقابة بالشاطبى، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تؤجل الساعة الرابعة عصرا.

وتنوه نقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه يتم استقبال مقترحات المهندسين أعضاء الجمعية العمومية مكتوبة اعتبارًا من اليوم حتى الثلاثاء 21 فبراير وتسلم باليد لسكرتارية النقابة بالشاطبى.
 
كما تؤكد نقابة المهندسين بالإسكندرية أن حضور اجتماع الجمعية العمومية للاعضاء المسددين الاشتراكات حتى عام 2021 او الذين أعفوا من أدائها، وتوضح نقابة المهندسين بالإسكندرية إنه لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا اذا حضره ربع الاعضاء وأذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع ساعتين ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره خمسون عضوًا على الأقل.
 
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