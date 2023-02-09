بالالعاب التفاعلية. .توعية رواد النقابات بسوهاج لترشيد استهلاك المياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنشطة توعوية لرواد نقابة المهندسين ورواد نادى سوهاج الرياضى لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحافظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال المقبلة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف صلاح الدين، أن أنشطة التوعية المائية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه وكذلك لتربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه يتم توعية الاطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى ولتعريفهم ايضاً مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وكذلك توعيتهم بضرورة استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه وفى نهاية الانشطة التوعوية يتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر ثقافة الوعى المائى ولان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قد أعلنت في وقت سابق عن قطع المياه عن قرى الحرجة بالقرعان وبنى منصور وعرابة أبيدوس والغابات والعوكلية والحلافى والغنيمية والحرجة قبلى والحرجة بحرى، والشيخ بركة بمركز البلينا اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023 فى تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح الخميس الموافق 9 فبراير 2023، ولمدة 10 ساعات، وذلك بسبب كسر مفاجئ لخط مياه قطر 600 ملى، والممتد من محطة مياه البلينا السطحية إلى قرية برخيل.