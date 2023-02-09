وأعلن الزوجان الملكيان دعمهما لحملة لجنة الطوارئ والكوارث للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



وقدم أمير وأميرة ويلز تبرعا شخصيا للزلزال المدمر في تركيا، ولم يتم تحديد قيمة التبرع.



وكتبا إلى 2.7 مليون متابع على موقعهما على تويتر: "لقد شعرنا بالرعب لرؤية الصور المروعة القادمة من تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل هذا الأسبوع."



وأعربا عن خالص تعازيهما في الضحايا والبدء في حملة لجمع التبرعات.