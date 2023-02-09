وفد عراقى برئاسة وزير الخارجية يبدأ زيارة لواشنطن

بدأ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم عدداً من الشخصيات المالية والمصرفية.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن حسين سيلتقي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وأن مباحثات الوفد العراقي ستتركز على دعم السياسة النقدية للعراق، وتبادل الدعم المالي والمصرفي بين البلدين، "بهدف تعزيز رؤية الحكومة العراقية وإجراءاتها بشأن سعر صرف الدولار". كما يبحث الوفد العراقي مع كبار المسؤولين في واشنطن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وفد عراقى برئاسة وزير الخارجية يبدأ زيارة لواشنطنالخميس، 09 فبراير 2023 05:00 ص
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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بدأ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم عدداً من الشخصيات المالية والمصرفية.
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