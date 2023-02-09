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وزير الداخلية التركي: نبذل جهودا كبيرة لإنقاذ ضحايا الزلزال

الخميس، 09 فبراير 2023 10:37 م
وزير الداخلية التركي: نبذل جهودا كبيرة لإنقاذ ضحايا الزلزال زلزال
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: نبذل جهودا كبيرة في الإنقاذ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد عمار عمار المتحدث الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الزلزال الذى ضرب سوريا وتركيا خلف آلاف الضحايا والجرحى وعشرات الآلاف من الأشخاص ، موضحا أن الوضع الحالي يحتاج الى تضافر الجهود بين الجميع  كي يكون هناك استجابة فعالية وسريعة.

وأضاف المتحدث الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن الوضع الإنساني في سوريا وتركيا مأساوى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، متابعا: قدمنا بعض المساعدات والمواد الغذائية للمتضررين.

وتابع المتحدث الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع كبيرة للغاية، وعشرات الآلاف لجأوا للحدائق العامة والشوارع  ولا مأوى لديهم، وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة .

 


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