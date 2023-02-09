ووأوضح الوزير الموريتاني -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط- أنه أكد محورية مجموعة دول الساحل الخمس في مجالي الأمن والتنمية بالمنطقة.

وقال إنه استعرض مع نظيره الروسي -الذي يزور موريتانيا حاليا- التداعيات الخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية، ومخاوف بلاده من توسع الحرب وتفاقم تداعياتها، مطالبا بإيجاد حل سريع على طاولة المفاوضات لهذا الصراع.

وعلى صعيد التعاون الثنائي، أبرز ولد مرزومك أن الجانبين اتفقا على إقامة آلية للتشاور وتوسيع اللجنة المشتركة للتعاون في مجال الصيد لتشمل مجالات أخرى للتعاون سعيا إلى تحقيق مصالحهما المشتركة وطموحات شعبيهما الصديقين.

بدوره، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بمستوىعلاقات الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين على مدى ستة عقود، مؤكدا عزم البلدين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.