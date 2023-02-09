محافظ مطروح يعلن إقامة معارض أهلا رمضان بخصومات 30%

كتب -أحمد الزغبي

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، جهود تخفيف العبء عن المواطنين مع توفير مزيد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال لقائه مع المحاسب أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمطروح، والدكتور سعد جويلى مدير مديرية الطب البيطرى، والمهندسة هند محمود مساعد مدير مديرية التموين بمطروح .

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بمطروح, ان مجلس ادارة الغرف التجارية، وافق على تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لاقامة شوادر و معارض بمطروح لبيع السلع المخفضة للمواطنين بنسبة تصل من 20% إلى 30%.

ووجه محافظ مطروح الشكر للغرفة التجارية، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة والرقابة على الاسواق مع توفير مزيد من المعروض من السلع، ومنع احتكار السلع بما يعمل على تخفيض الأسعار وخلق روح المنافسة، بما يعود على المواطن والعمل على توفير مزيد من اللحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع محلات الجزارة، وكذلك أصحاب المزارع والبيع بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين، كما وافق محافظ مطروح على إقامة معرض أهلا رمضان بموقع السينما الشتوى بمدينة مرسى مطروح على مساحة نحو 600 متر مع تغطيتها ضد المطر.

وأوضح مدير أوقاف مطروح، أن الاحتفال يأتي في إطار برنامح البرنامج التثقيفي للطفل لإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم فهم عدة الوطن في المستقبل .

وأعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في كلمته عن سعادته بتكريم الأطفال والحرص على تواجده معهم ، و شكره لأولياء الأمور على حسن تربية النشء لنصنع رجال المستقبل على الثقافة الدينية والعلمية ليكونوا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم، وأشاد بالبرنامج التثقيفي الذى نظمته مديرية أوقاف مطروح مع الترحيب باستمراره، مشيرا إلى حصول المركز الثقافي الإسلامي على المركز الرابع مع دعم المحافظة ووزارة الأوقاف في كافة النواحى الدينية وشكره لجهود مديرية أوقاف مطروح ومشايخها وحرصهم على تنظيم البرنامج، بما يعود على أطفالنا بالنفع ليكونوا حفظة القرآن الكريم، مع الافتخار بهم وأولياء أمورهم.