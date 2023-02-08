محافظ الوادى الجديد يبحث إجراءات إنشاء فرع جامعة الأزهر بالمحافظة.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الأربعاء، مع الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، لمتابعة موقف إنشاء فرع جامعة الأزهر بالمحافظة وذلك فى ضوء موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث جرى الاتفاق على البدء مرحليًا بإنشاء كلية للبنات الأزهرية تضم عددًا من التخصصات العلمية، ويليها كلية للبنين؛ للتيسير على طلاب التعليم الأزهري بالمحافظة والتخفيف عن أسرهم.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود المحافظة في توفير كافة المتطلبات اللازمة لإنشاء الفرع، ومنها مقر الكليات ومقرات المدن الجامعية واستراحات أعضاء هيئة التدريس.

وكان محافظ الوادى الجديد، أعلن مؤخرا أنه فى إطار خطة المحافظة لاستغلال مبانى المديريات والجهات الحكومية المنتقلة لمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن بعد افتتاحه.وبالتزامن مع توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد المتاحة، حيث تمت الموافقة على إنشاء فرع الجامعة بمدينة الخارجة بدلًا من المقترح السابق لإنشائه بمدينة الداخلة؛ لسرعة افتتاح الفرع وتقليل الاغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى افتتاح فروع للجامعة بالمراكز.

كما التقى المحافظ مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحضور الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري وذلك لبحث سبل التعاون المشترك للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأعرب الزملوط عن بالغ التقدير والامتنان لموافقة فضيلة الإمام الأكبر على فتح فرع لجامعة الأزهر؛ لخدمة طلاب التعليم الأزهرى بالمحافظة، وحرصًا على دعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية بكافة قطاعاتها.

كما أشار إلى الاتفاق على تخصيص أرض كوقف نخيل خيرى لصالح الحالات المستحقة، ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لزراعة 2,5 مليون نخلة. بالإضافة إلى المساهمة فى تقديم المساعدات ومبادرات تيسير الزواج لغير القادرين.