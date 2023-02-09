وقالت المنظمة في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إن مسلحين استهدفوا سيارة تابعة للمنظمة وعلى متنها فريق طبي مكون من أربعة أفراد على الطريق الرابط بين "ديدوجو" و"توجان" (شمال غرب بوركينا فاسو) وأطلقوا النار على الطاقم.

وأوضح البيان، أن المسلحين قتلوا موظفين اثنين بينما تمكن اثنين آخرين من الفرار.

ولم يعط الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أن بوركينا فاسو تواجه منذ عام 2015 هجمات تنفذها جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش وتزداد وتيرتها وخلفت هذه الهجمات آلاف القتلى، كما أدت إلى نزوح نحو مليوني شخص.

وتحتل هذه المجموعات نحو 40% من أراضي بوركينا فاسو.

