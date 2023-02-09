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مدير "القومى للتغذية": الوجبات المدرسية تتوافق مع المعايير العالمية

الخميس، 09 فبراير 2023 06:01 م
مدير "القومى للتغذية": الوجبات المدرسية تتوافق مع المعايير العالمية المعهد القومى للتغذية -أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة جيهان فؤاد أستاذ التغذية العلاجية ومدير المعهد القومى للتغذية، إن الوجبات الغذائية المدرسية تتوافق مع المعايير العالمية وتحقق احتياجات الطلاب اليوم.
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى: مشروع سايلو فودز بدأ منذ عامين في تقديم الوجبات الغذائية للطلاب وكل مرحلة تختلف عن الأخرى، موضحة أن الوجبة المدرسية توفر احتياجات الطفل من النشويات والدهون والحديد والكاليسيوم، وبنسبة 30% لليوم، مؤكدة أن مصر دخلت موسوعة جينيس فى عدد الوجبات المدرسية المقدمة للطلاب.

القومى للتغذية

الوجبات المدرسية

الطلاب

النشويات

الدهون



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