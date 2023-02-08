فرص عمل فى سنترلات 6 مدن بمحافظة مطروح.. اعرف الشروط والتفاصيل

كتب -أحمد الزغبى

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح، عن وظائف شاغرة للتعيين، بسنترالات الضبعة وسيدى عبد الرحمن ورأس الحكمة وسيدى حنيش والحمام والعلمين، طبقا للشروط الآتية:

-مؤهلات عليا ( ليسانس- بكالوريوس )

-مؤهل فوق المتوسط ( معهد فنى )

-السن اقل من 30 سنة

-الموقف من الخدمة العسكرية

-التقديم ورقى بمقر السنترال والاستعداد للمقابلة الشخصية.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الصرف الصحى بمحافظة مطروح، عن توافر فرص عمل، وحاجتها لشغل وظائف لسائقين وعمال خدمات معاونه لعدد وذلك للعمل فى الشركة من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2023، وفقا للشروط الآتية.

1- أن يكون المتقدم من أبناء مدينة الحمام والعلمين أو مقيما بها إقامة دائمة ويثبت ذلك ببطاقة الرقم القومى

2- الحصول على مؤهل ( إعدادية -ابتدائية -محو أمية )

3-الحصول على رخصة مهنية أولى

الشروط العامة للوظائف

يشترط فى جميع المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة الشروط العامة الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى ومطالب التأهيل الواردة ببطاقات الوصف الوظيفى المعتمدة وأجتياز الاختبارات المقررة كما يشترط أن يتوافر فى المتقدم الشروط التالية :

1- الأ يقل السن عن ثمانية عشر عاما فى 2023/2/6

2-أن يكون المتقدم معاف من الخدمة العسكرية بشهادة يعمل بها كمسوغ للتعيين.

2- إجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة المتقدم لها ( التحريرى والعملى )

يتم التقدم عن طريق الموقع الالكتروني

وذلك لمدة 10 ايام اعتبار من تاريخ الاعلان فى 2023/2/7 وحتى 2023/2/16 وان تكون المستندات المطلوبة بالإضافة إلى الأصل للاطلاع عند حضور الاختبار

شهادة المؤهل الدراسى أو محو الأمية - شهادة ميلاد كمبيوتر -بطاقة الرقم القومى - صحيفة الحالة الجنائية - الموقف من التجنيد للذكور -شهادة قيد من مكتب العمل -الرخصة المهنية للسائقين فقط -شهادات الخبرة أن وجدت.

مستندات المطلوبة:-

1 – صورة من البطاقة

2- صورة من شهادة الميلاد

3- صورة من المؤهل

4- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية

5- صورة من الرخصة

6- صحيفة الحالة الجنائية وسوف يتم فتح باب التقديم فى 1/10/2022.