محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء أعمال التطوير بكوبرى أبو طبل

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة مفاجئة لمركز ومدينة منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد منطقة كوبرى أبو طبل للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بها وتذليل أى عقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال والتى تشمل تغطية مسافة 500 متر بترعة المدير ورصف وإنشاء 2 كوبرى بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه،حيث تُعد المنطقة محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

وشدد المحافظ على أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال التغطية بترعة المدير واستكمال تنفيذ تغطية المرحلة الثانية بمسافة 200 متر بنظام (بوكس سيكشن) والمنفذة بالتعاون بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية وهندسة ري القليوبية لسرعة الانتهاء منها والبدء في اعمال الرصف ، وكذلك إنشاء عدد 2 كوبري على مصرفي القليوبي وأبو الاخضر لفك الازدحام المروي بالمنطقة.

توجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائرى منيا القمح بطول 2.5 كم مزدوج وبتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه ليربط بين مدينتى منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تساهم فى تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصه أوقات الذروة.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء حوائط ساندة من الدبش على جانبي مصرف منيا القمح مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالطريق تمهيداً لرصفة وتهيئته أمام حركة السيارات والإستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين.

انتقل محافظ الشرقية لمنطقة كورنيش بحر مويس أمام مجلس المدينة مشيداً بأعمال التطوير والتجميل والتي شملت إقامة مقاعد رخامية وبرجولات لجلوس المواطنين لتكون متنفساً ومتنزهاً يليق بأبناء المدينة وللمساهمة في استعادة الشكل الحضاري والجمالي لها.

كما تفقد المحافظ الطريق الدائري المقترح والرابط بين شارعي العمدة وهندسة الري لخلق سيولة مرورية بمنطقة هندسة الري وخدمة أهالي الوحدتين المحليتين بملامس والمحمدية وكذلك متابعة اعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي هندسة الري والعمدة بمدينة منيا القمح ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الاعمال وتهيئة الشوارع امام حركة السيارات والمارة تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة.

وتزامنت جولة المحافظ بمركز ومدينة منيا القمح حملة تموينية تم شنها بقرية تلبانة حيث قام المحافظ يرافقه مفتشي التموين بالمرور على عدد من محال بيع السلع والمواد الغذائية للاطمئنان علي توافر السلع والتأكد من جودتها وعرضها أمام المواطنين بالأسعار المحددة، مؤكدا علي وضع لوحة استرشاديه تتضمن أصناف السلع والمواد الغذائية واسعارها ، فضلاً عن تفقد أحد محال الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة .

كما تفقد محافظ الشرقية مقر الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين للتأكد من توافر المخزون السلعي من المقررات التموينية والتي يتم توزيعها على بدالي التموين ومنافذ جمعيتي بالمركز لصرفها للمواطنين من حاملي البطاقات التموينية.

شدد المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية ومعارض اهلاً رمضان لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وإلزام البائعين بالأسعار المحددة، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.