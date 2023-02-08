جولة لمحافظ الشرقية فى بلبيس لمتابعة الرصف والمشروعات الخدمية والمستشفى العام

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة مفاجئة لمدينة بلبيس لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك للتأكد من رفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة السيارات والمارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة أبو سمران والتي تشمل تهذيب الأشجار ورفع السفوحة ودهان البلدورات وزراعة الأشجار وتسوية الحفر وتمهيد الطرق الجانبية بالتربة الحمراء.

توجه محافظ الشرقية إلى منطقة سعدون لمتابعة أعمال الرصف الجارية ببلاط الإنترلوك بمنطقة المستشار بقطاع سعدون على مساحة 3 آلاف متر مسطح والمٌنفذ بمعرفة مديرية الطرق بتكلفة 3 ملايين جنيه، وكذلك متابعة أعمال الإنترلوك الجارية بمنطقة سعدون القديمة، مشدداً على الدكتور جلال عبد الكريم رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالمنطقة وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما حرص المحافظ على متابعة سير العمل بأحد المخابز بمنطقة سعدون للتأكد من جودة ووزن الخبز والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى للمواطنين، حيث تبين تقديم رغيف خبز ناقص الوزن، ليُصدر المحافظ تعليماته لوكيلة وزارة التموين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المخبز وتفعيل دور مفتشي التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للمرور على المخابز لإحكام الرقابة والسيطرة على رغيف الخبز والتأكد من مراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المُقرر لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الطيران بطول كم وبتكلفة 6 ملايين جنيه، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال بالطريق باعتباره شارع حيوى ومخرج بديل من المدينة يربط بين مدخل الكليه الجوية بمنطقة سعدون وصولاً لكوبرى الهويس.

وشهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة بلبيس تفقد أعمال الإنشاء الجارية بمجمع خدمات بلبيس والمُقام علي مساحة 600 متر والمنفذ علي 4 مراحل بتكلفة اجمالية 16 مليون جنيه ، ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحله الأولى وجارى تنفيذ الأعمال للانتهاء من أعمال المرحله الثانية وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المركز وخاصه كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد.

وحرصاً منه علي تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضي، توجه محافظ الشرقية لمستشفي بلبيس العام لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وإلتزامهم بالنوبتجيات الصباحية المقررة لهم وكذلك التأكد من توافر الأدوية والامصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

تفقد المحافظ أقسام الإستقبال والباطنة و وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والتقى بالمرضى وذويهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبيه المقدمه لهم ، كما حرص المحافظ على متابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى ورصف المساحات الفارغه بين المباني ببلاط الانترلوك ، مشدداً علي سرعة الإنتهاء من الأعمال الجاريه بالتوسعات الخارجيه لإضفاء اللمسة الجمالية.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال دهان الاكشاك الكهرباء ورفع السفوحة وتهذيب الأشجار ودهات البلدورات بالطريق العام بأولاد سيف وكفر إبراهيم مؤكداً ان المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.