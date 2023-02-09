محافظ الإسكندرية يشدد على الاستعدادات المكثفة لانتظام الدراسة بالترم الثانى

وأكد الشريف، أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء والمختصين بنظافة وتطهير المدارس ومحيطها حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط كل المدارس، لتوفير بيئية ملائمة للطلاب، وللحفاظ على السيولة المرورية.

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، أن مدارس الإسكندرية جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، حيث أنهت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب التظلمات وتفعيل كافة الأنشطة التربوية خلال إجازة نصف العام ، وإعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتطهير المدارس .

وأصدر"أبوزيد"، تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات لمتابعة هذه الاستعدادات ، وأكّد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور، وتكثيف عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية التسع ، والالتزام بالبرنامج الزمني الوارد من الوزارة للأنشطة التربوية والبطولات والمسابقات المختلفة ، والالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي .

وفي سياق متصل شدّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات بضرورة متابعة التزام المدارس بالاستعداد للدراسة بتوفير جداول الفصول وتسليم الكتب واستكمال تفعيل الأنشطة واليوم الرياضي بنسبة 25 % جديدة لتصبح نسبة تفعيله 75 % بمدارس المحافظة ، ومتابعة غلق مراكز الدروس الخصوصية ، وتكثيف عمل المتابعات الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية ، وتنظيم ندوات ثقافية و برامج زيارات ورحلات ميدانية للطلاب للتوعية بالمشروعات القومية .