انهيار أجزاء من عقار قديم فى منطقة الجمرك بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت منطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أجزاء من عقار بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع زكريا بك بحى الجمرك وسط المحافظة، دون وجود أى إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجمرك والتنفيذية بحي الجمرك، ترافقهم قوات الحماية المدنية إلي الواقعة، وتم ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح، دون حدوث أى اصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلي صعيد آخر، تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الانتهاء من إصلاح التلفيات التى أحدثتها موجة الطقس السيئ، وإصلاح التشققات التى تأثر بها رصيف الكورنيش بمنطقة شاطئ إدوارد خراط بحي المنتزه أول، والتي كانت قد تسببت الأمواج العاتية في تشقق جزء من الرصيف، وميل السور.

وقال اللواء محمد الشريف، إن أعمال الإصلاح وعودة الشيء لأصله تمت بالتنسيق مع هيئة تعمير الساحل الشمالي، وجهاز حماية الشواطئ، وشركة المقاولون العرب، موضحًا أنه تم تكثيف الأعمال والانتهاء من كافة الإصلاحات خلال 48 ساعة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم عمل بلوكات أمام الشاطئ لمنع عملية النحر به وذلك بشكل مؤقت، وكحل عاجل لحمايته لحين الانتهاء من الحل الدائم الذي يتم تنفيذه.



انهيار أجزاء من عقار قديم



انهيار أجزاء من عقار قديم

انهيار أجزاء من عقار قديم