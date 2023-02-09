محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير سيراليون فى القاهرة تعزيز سبل التعاون.. صور

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، السفير صادق سيلا سفير سيراليون فى القاهرة، وذلك للبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

فى البداية، رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية. وأكد حرصه على تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة وخاصة التعاون التجارى والاقتصادى، مرحبا بأى شراكة مستقبلية وجلب مزيد من الاستثمارات والتبادل التجارى، وأشار إلى أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم وتذليل كافة التحديات تواجه تلك التعاون.

وأضاف الشريف، أن الإسكندرية تضم العديد من المقومات التى تميزها عن غيرها فهى العاصمة الثانية والاقتصادية، حيث تضم ثلاثة موانئ تمثل 65% من واردات وصادرات مصر، كما تضم الكثير من المعالم السياحية والأثرية والثقافية.

من جانبه، توجه السفير بالشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرصه ودعمه الكامل لزيادة التعاون المثمر وتبادل الخبرات بين الجانبين فى جميع المجالات.