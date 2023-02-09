اليوم السابع
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الخميس، 09 فبراير 2023 04:23 م
أكرم القصاص
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تحسن ملحوظ فى الأحوال الجوية مع اختفاء السحب الركامية بالإسكندرية.. صور

الخميس، 09 فبراير 2023 03:44 م
تحسن ملحوظ فى الأحوال الجوية مع اختفاء السحب الركامية بالإسكندرية.. صور طقس الإسكندرية اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، وذلك بعد توقف الأمطار بعروس المتوسط ، مع انخفاض في درجات الحرارة واختفاء السحب الركامية في سماء المحافظة.
 
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس سوف يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.
 
طقس الإسكندرية اليوم (4)
طقس الإسكندرية اليوم (4)

طقس الإسكندرية اليوم (2)
طقس الإسكندرية اليوم (2)

طقس الإسكندرية اليوم (6)
طقس الإسكندرية اليوم (6)

طقس الإسكندرية اليوم (1)
طقس الإسكندرية اليوم (1)

طقس الإسكندرية اليوم (3)
طقس الإسكندرية اليوم (3)

طقس الإسكندرية اليوم (5)
طقس الإسكندرية اليوم (5)

 


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