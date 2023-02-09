اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إصلاحات تصدع كورنيش سيدى بشر خلال 48 ساعة

الخميس، 09 فبراير 2023 05:03 م
محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إصلاحات تصدع كورنيش سيدى بشر خلال 48 ساعة إصلاح كورنيش سيدى بشر
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الانتهاء من إصلاح التلفيات التى أحدثتها موجة الطقس السيئ، وإصلاح التشققات التى تأثر بها رصيف الكورنيش بمنطقة شاطئ إدوارد خراط بحي المنتزه أول، والتي كانت قد تسببت الأمواج العاتية في تشقق جزء من الرصيف، وميل السور. 
 
وقال اللواء محمد الشريف، إن أعمال الإصلاح وعودة الشيء لأصله تمت بالتنسيق مع هيئة تعمير الساحل الشمالي، وجهاز حماية الشواطئ، وشركة المقاولون العرب، موضحًا أنه تم تكثيف الأعمال والانتهاء من كافة الإصلاحات خلال 48 ساعة. 
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم عمل بلوكات أمام الشاطئ لمنع عملية النحر به وذلك بشكل مؤقت، وكحل عاجل لحمايته لحين الانتهاء من الحل الدائم الذي يتم تنفيذه.
 
على الصعيد ذاته، أكد المحافظ أنه لا صلة نهائية بين الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا وبين ما حدث في شاطئ الإسكندرية، موضحا أن مشكلة الشاطئ كانت ناتجة عن أرتفاع الأمواج بشكل غير عادي نتيجة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة.
 
جاء ذلك بحضور اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزه أول، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطئ.
 
شاطئ اداور الخراط المتضرر من النوة
شاطئ أداور الخراط المتضرر من النوة

كورنيش سيدى بشر
كورنيش سيدى بشر

البلومان زنة5 طن لكل بلوك
البلومان زنة5 طن لكل بلوك

اصلاح كورنيش سيدى بشر
إصلاح كورنيش سيدى بشر

اصلاح الهبوط الارضى
إصلاح الهبوط الأرضى

أعمال الاصلاح
أعمال الإصلاح

تركيب بلاط منطقة البلازا
تركيب بلاط منطقة البلازا

بلوكات الحماية
بلوكات الحماية

دعم الشاطئ ببلوكات خرسانية
دعم الشاطئ ببلوكات خرسانية

 


الاسكندرية

محافظ الإسكندرية

تصدع كورنيش الاسكندرية

زلزال تركيا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة