محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إصلاحات تصدع كورنيش سيدى بشر خلال 48 ساعة

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الخميس، الانتهاء من إصلاح التلفيات التى أحدثتها موجة الطقس السيئ، وإصلاح التشققات التى تأثر بها رصيف الكورنيش بمنطقة شاطئ إدوارد خراط بحي المنتزه أول، والتي كانت قد تسببت الأمواج العاتية في تشقق جزء من الرصيف، وميل السور.

وقال اللواء محمد الشريف، إن أعمال الإصلاح وعودة الشيء لأصله تمت بالتنسيق مع هيئة تعمير الساحل الشمالي، وجهاز حماية الشواطئ، وشركة المقاولون العرب، موضحًا أنه تم تكثيف الأعمال والانتهاء من كافة الإصلاحات خلال 48 ساعة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم عمل بلوكات أمام الشاطئ لمنع عملية النحر به وذلك بشكل مؤقت، وكحل عاجل لحمايته لحين الانتهاء من الحل الدائم الذي يتم تنفيذه.

على الصعيد ذاته، أكد المحافظ أنه لا صلة نهائية بين الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا وبين ما حدث في شاطئ الإسكندرية، موضحا أن مشكلة الشاطئ كانت ناتجة عن أرتفاع الأمواج بشكل غير عادي نتيجة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزه أول، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطئ.