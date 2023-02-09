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محافظة الجيزة تنظم اليوم معرضا لمنتجات الشباب يستمر 3 أيام

الخميس، 09 فبراير 2023 09:00 ص
محافظة الجيزة تنظم اليوم معرضا لمنتجات الشباب يستمر 3 أيام مشغولات يدوية
كتبت – مرام محمد

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تنظم محافظة الجيزة، اليوم الخميس، معرضا لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

يقام المعرض من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، بمشاركة 40 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، ويستمر على مدار ثلاثة أيام حتى يوم السبت الموافق 11 / 2 / 2023.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

وكانت محافظة الجيزة، قد نظمت مؤخرا من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، ملتقى توظيف بحضور مسئول الموارد البشرية بإحدى سلاسل المطاعم، لتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة.

وسعت المحافظة من خلال الملتقى، إلى تمكين الشباب من الجنسين وإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع صاحب الشركة والعمل.


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