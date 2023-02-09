اليوم السابع
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مجلس النواب الأمريكى يدين إطلاق الصين منطاد تجسس فوق الولايات المتحدة

الخميس، 09 فبراير 2023 07:32 م
مجلس النواب الأمريكى يدين إطلاق الصين منطاد تجسس فوق الولايات المتحدة المنطاد الصينى
كتب محمد جمال

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أمريكا

الصين

المنطاد الصيني

منطاد صيني في سماء أمريكا

العلاقات الصينية الامريكية

واشنطن

بكين

البالون الصيني

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