وقال ماكرون - فى تصريح صحفى لدى وصوله المجلس الأوروبى فى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، "نحن بجانب أوكرانيا وجيشها وشعبها حتى يقاوموا ويمكنهم تنفيذ عمليات فعالة" ، مضيفا أن "الأسابيع القادمة والأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة".

وتابع "نحن على استعداد منذ البداية للمساعدة والمقاومة وتحقيق النجاح حتى يمكن إجراء المفاوضات في إطار أكثر فعالية وإيجابية لأوكرانيا".

وفيما يخص تسليم كييف الأسلحة الثقيلة، أوضح ماكرون أن هناك حاجة لتعزيز القدرات على المدى القصير، قائلا: "هنا في البرلمان الأوروبي سنركز على ذلك، من الضرورى أن نفضل أولا عمليات التسليم المفيدة بدلا من الالتزامات التي ستصل في وقت متأخر جدا".

وأضاف أن هذه القمة لها هدفان، الأول بحث التحرك والرد الأوروبي لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي والثاني مناقشة ملف الهجرة.

ويحضر زيلينسكي قمة الدول الـ27 في بروكسل بصفته ضيف شرف، في زيارة وصفت بالتاريخية، ويفترض أن يطلب من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية "في أقرب وقت ممكن" كما فعل الأربعاء في لندن وباريس.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتز و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتزويد بلاده بالأسلحة الثقيلة والطائرات المقاتلة للمساعدة في صد العمليات العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي - في بيان نشرته الرئاسة الأوكرانية ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الخميس- خلال اجتماع عشاء مع المستشار الألماني شولتز والرئيس ماكرون، عُقد في وقت متأخر من ليلة أمس في باريس - :" إن فرنسا وألمانيا لديهما القدرة على تغيير الأوضاع في أوكرانيا وهذا ما ناقشناه في محادثاتنا اليوم. وكلما حصلنا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى في وقت أسرع وحصل طيارونا على طائرات حديثة سينتهي العدوان الروسي في أقرب وقت".

وكرر ماكرون أن روسيا يجب ألا تنتصر في هذه الحرب وأن كلا من باريس وبرلين سيقدمان الدعم العسكري لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا.

في غضون ذلك، أشار شولتز إلى أن أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية وأن قمة الاتحاد الأوروبي المرتقب عقدها بعد ساعات سترسل إشارة قوية للتضامن مع كييف، كما وعد بتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية ومالية لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة.