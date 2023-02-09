ماذا تفعلين عندما يصاب طفلك بالحمى؟ خطوات مهمة

كتبت نهير عبد النبى

ارتفاع درجة حرارة الجسم أوما يسمى بالحمى من الأمور الشائعة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا الأطفال ، فهو رد فعل على وجود مشكلة صحية او التهاب فى الجسم ، وحسب ما ذكره موقع webmd هناك بعض الاحتياطات اللازمة التى يجب ان تعرفها الامهات لعلاج الحمى عند الاطفال، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به لجعلهم يشعرون بتحسن، مثل:

-وضع كمادات مياه باردة على رؤوسهم والحفاظ على درجة حرارة غرفتهم معتدلة، ليست شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة.

-ألبسيهم طبقة واحدة من الملابس الخفيفة وادفئيهم ببطانية خفيفة.

-لا تنسى التأكد من شربهم الكثير من السوائل.



ما لا يجب عليك فعله -لا تعط طفلك الأسبرين أبدًا، يمكن أن يسبب حالة خطيرة تسمى متلازمة راي.

-تجنبى الجمع بين علاجات البرد والإنفلونزا عند الأطفال الصغار لا ينبغي استخدامها مع الأطفال دون سن الرابعة.

إذا قررت استخدام دواء البرد، فاستشيرى طبيب الأطفال للتأكد من أن طفلك يبلغ من العمر ما يكفي لنوع الدواء الذي تفكرين فيه.

إذا قال الطبيب إنه لا بأس من استخدام دواء السعال أو البرد ، فاقرأى الملصق قبل الشراء واختارى الدواء الأكثر ملاءمة لأعراض طفلك لا تبدلي بين الأدوية المختلفة دون موافقة طبيب الأطفال.

عادة ، لا تحتاج إلى اصطحاب طفلك المريض إلى الطبيب لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون الحمى علامة تحذير خطيرة. اتصل بطبيب الأطفال إذا كان طفلك:

-يعاني من حمى استمرت لأكثر من 72 ساعة (أو أكثر من 24 ساعة إذا كان طفلك أقل من عامين)

-يعاني من حمى مع أعراض أخرى مثل تيبس الرقبة أو التهاب الحلق الشديد أو ألم الأذن أو الطفح الجلدي أو الصداع الشديد