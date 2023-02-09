قطار تالجو الفاخر ينطلق برحلاته فى الوجهين البحرى والقبلى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أصبحت قطارات التالجو الفاخرة التى تضاهى أفخم القطارات العالمية، تجول الآن بالوجهين البحرى ما بين القاهرة والإسكندرية والقبلى، لتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، ومن المقرر زيادة أعداد هذه القطارات الفترة المقبلة.

وينشر اليوم السابع مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة - الأقصر، وكذلك أسعار ومواعيد قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الإسكندرية.

مواعيد واسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية :

يعمل القطار يوميا عدا يوم السبت، الساعة 2 عصرا من القاهرة للاسكندرية، والساعة 5.55 صباحا من الاسكندرية للقاهرة، يوميا عدا الجمعة والسبت.

وفى يوم الجمعة يتم تشغيل قطار مخصوص من الإسكندرية للقاهرة الساعة 9 صباحا وهذا الموعد كل يوم جمعة فقط.

أسعار التذاكر للدرجة الأولى من القاهرة للإسكندرية والعكس، 200 جنيه للدرجة الأولى و150 جنيه للدرجة الثانية.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة الاقصر واسعار التذاكر:-

أسعار تذاكر قطار تالجو من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.

من القاهرة لسوهاج الدرجة الاولى ب 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه.

من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

تبدأ الرحلة من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22,50 مساء الاحد ويصل الاقصر الساعة 8,50 صباح.

القطار يقف بمحطات [ الجيزة –اسيوط –سوهاج –قنا ].

ايام التشغيل من القاهرة للاقصر، الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

يعود القطار من محطة الاقصر الساعة22,00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب.

ايام قيام القطار من الاقصر للقاهرة، الاثنين والاربعاء والجمعه من كل اسبوع .



الوجبات والمأكولات



جانب من الركاب



ركاب قطار تالجو