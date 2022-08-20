تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالبحيرة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولا بأول والتدخل الفوري لحل اى مشكله طارئة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ان اللجان قد أتمت كافه استعداداتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتم تجهيزها من حيث الاثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيمها للوقايه من فيروس كورونا ،مضيفا انه تم التنسيق مع مديرية أمن البحيرة والحماية المدنية وشرطة النجده لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات، وكذا التنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنه من لجان سير الامتحانات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

كما شدد على عدم دخول الطلاب لجان الامتحانات حاملين أى اجهزه الكترونيه مثل الهواتف والسماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتطهير المدارس ونظافتها يوميا عقب أداء الامتحانات.