فحص 1350 شخصا ضمن قوافل "حياة كريمة" الطبية فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

نظمت مديرية الصحة بدمياط ، قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك في إطار فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي انطلقت لتطوير الريف المصري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

واستهدفت قافلة مديرية الصحة بدمياط قربة "أبو سعادة الصغرى" التابعة لمركز كفر سعد، والتي تضمنت عظة تخصصات متنوعة، وكذلك توفير عيادات متنقلة بكافة التخصصات لفحص المواطنين بالمجان.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تمكنت من فحص 1350 مواطن، لافتا إلي أنه تم تحويل 20 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المستحقة من المترددين على القافلة، موضحا أنه تم إجراء 379 تحليل معملي، إضافة إلي فحص 18 حالة بالأشعة، إضافة إلي فحص 37 حالة بالسونار.

وأضاف وكيل صحة دمياط دمياط، أن قطاع الصحة في دمياط يشهد طفرة خلال الفترة الماضية، موضحا أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" أسهمت بشكل كبير في تطوير القطاع، مضيفا أن قوافل المبادرة الرئاسية ساعدت في توصيل الخدمات لكافة المواطنين على مستوى المحافظه، لاسيما المناطق النائية والقري الأكثر إحتياحا.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك عددا من المشروعات التي تجري حاليا ضمن برنامج المبادرة سيتم دخولها الخدمة قريبا، الأمر الذي يساعد في تحقيق التطوير اللازم للخدمات الطبية داخل دمياط، مؤكدا تأثير تلك المشروعات في رفع كفاءة خدمات قطاع الصحة بالمحافظة

وكانت مديرية الصحة بدمياط قد أعلنت عن خطة قوافل فحص المواطنين المجانية الخاصة بشهر فبراير الجاري، والتي تضمنت 5 قري على مستوى المحافظة بعدد من المراكز داخل دمياط.