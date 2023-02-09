صحة دمياط تعلن خطة "حياة كريمة" لفحص المواطنين بالمجان

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطة قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى انطلقت لفحص المواطنين بالمجان الخاصة بشهر فبراير الجارى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة لتطوير الريف المصرى وضمان وصول الخدمات إلى كل المناطق داخل المحافظة لاسيما المناطق النائية والقرى الاكثر احتياجا.

وتضمنت خطة قوافل مديرية الصحة بدمياط زيارة 5 قرى بعدة مناطق داخل المحافظة، تيسيرا على المواطنين بالأماكن النائية وكذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات العامة داخل دمياط.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن برنامج القوافل العلاجية المجانية تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، لافتا إلى أنها تتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين فى جميع التخصصات الطبية، مشيرا إلى تزويد تلك القوافل بالأجهزة اللازمة لعمل التحاليل الطبية، مشددا أنه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ويعرض "اليوم السابع" فيما يلى بيانا بأماكن ومواعيد إقامة القوافل داخل دمياط خلال شهر فبراير الجارى، والتى جاءت على النحو التالى..

القافلة الأولي :

المركز : كفر سعد

القرية : ابو سعادة الصغري

الموعد : في الفترة من 8 - 9 فبراير الجاري

الأيام : الأربعاء - الخميس

القافلة الثانية

المركز : كفر البطيخ

القرية : أم الرضا الجديدة

المواعيد : في الفترة من 15 - 16 فبراير الجاري

الأيام : الأربعاء - الخميس

القافلة الثالثة

المركز : كفر البطيخ

القرية : جمصة

الموعد : في الفترة من 17 -18 فبراير الجاري

الأيام : الجمعة - السبت

القافلة الرابعة

المركز : فارسكور

القرية : النوادرية

الموعد : في الفترة من 22 - 23 فبراير الجاري

الأيام : الأربعاء والخميس

القافلة الخامسة

المركز : فارسكور

القرية : كرم ورزوق

الموعد : في الفترة من 24 - 25 فبراير الجاري

الأيام : الجمعة - السبت