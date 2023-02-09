غلق 30 منشأة مخالفة وضبط 1596 حالة إشغال متنوعة وتحرير 1339 محضرا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة أستمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء شرق والجمرك والمنتزة أول بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 30 منشأة، والتحفظ على عدد 1596 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1339 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وتحرير 50 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 183 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية وذلك خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الإحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.

وفى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإستمرار حملات التصدى للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإعادة الإنضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع والمناطق الرئيسية شملت شوارع الجبل ، جمال عبد الناصر ، ميدان المندرة ، العصافرة، محمود جمعة أحمد تيسير ، الرحاب، تقاطع شارع 16,25 ، الملازم بسيوني، أسفل كوبري 45 ، ملك حفني بحري، النبوي المهندس، محمد صلاح حرب، البستان ومتفرعاته ، موريتانيا، ش صديقات الكتاب المقدس وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 24 توكتوك

وأكد محافظ الاسكندرية على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.