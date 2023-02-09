غرفة الحبوب: إعلان وزارة التموين عن مناقصة لاستيراد الأرز سيعزز المخزون الاستراتيجي

كتب إسلام سعيد

أشاد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بالخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن الاستمرار في توفير الأرز الأبيض وأيضا تأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت وأخرها إعلان الوزارة عن مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج الأمر الذى يعزز من زيادة الاحتياطي الاستراتيجي .

وأضاف "رجب شحاتة" أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت طوال الفترة الماضية في توفير كافة السلع الغذائية خاصة مع افتتاح معارض "أهلا رمضان" وطرح الأرز ومنتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،كما نجحت الوزارة في توفير سلعة الأرز وطرحه على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية